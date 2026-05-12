Concepción del Uruguay: Las grandes promesas del atletismo argentino pasaron por el CEF 3

En la pista del CEF 3-Profesor Hugo La Nasa, en Concepción del Uruguay, culminó este domingo 10 de mayo la 55a. edición del Campeonato Nacional u20, que sirvió como evaluativo para el Iberoamericano de esta categoría. Fue organizado por la Confederación Argentina de Atletismo y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

La tucumana Valentina Rosa Velárdez emergió como una de las principales figuras ya que, tras ganar los 5.000 metros en la apertura, ahora se adueñó de los 3.000 con 9:35.0 y en ambos casos fijó los récords de Campeonato. La menor Irene Pernía, quien venía de una gran actuación al ganar los 1.500, ahora escoltó a Velárdez, a cinco segundos.

También estuvo entre los atletas más exitosos Iván Maidana ya que, después de lograr los 400 metros llanos en la jornada de apertura, este domingo ganó los 800 en 1:52.19 y completó su serie aportando al triunfo de la FAM en la posta 4×400 (3:20.98) junto al menor Sebastián Chutchuirru, Ignacio Koruñak y Kapriel Cortez.

Entre los atletas que también aparecen con buenas posibilidades en el campo internacional está el mediofondista bonaerense Salvador Lucero, que ganó los 3000 metros con obstáculos en 9:01.49, otro récord de Campeonato.

Los 200 metros llanos de varones se corrieron con viento en contra (1.5) y allí Luigi Valenza (FAM) obtuvo un ajustado triunfo en 22.14 sobre el rionegrino Suárez. En damas la ganadora fue la uruguaya Brand Romero con 24.65 y el título nacional quedó para la menor de FAM, Julieta Telias, con muy buenos 24.89. Otra menor también de FAM, Stefania Oblak, marcó 25.22 y confirmó las buenas impresiones que había dejado en los 100 llanos.

Como los atletas más completos se consagraron dos bonaerenses: Manuel Vilela en el decathlon de varones y Angelina Muga en el heptathlon femenino. Vilela alcanzó su mejor producción de 6.389 puntos, seguido por el entrerriano Máximo Vázquez con 6.280. Y Muga reunió 4.544 puntos en el hepta, donde la otra buena exponente Malena Bustamante fue subcampeona con 4.493. Y otros dos bonaerenses -Ricardo Damián y Renata Barragán- ganaron las pruebas de marcha de 5.000 metros.

La lista de campeones del último día en el sector masculino incluyó a Julio Ledesma (FAM) con 15:18.50 en 5.000 metros llanos, Sancho Ingouville (FAM) con 14.40 en 110 metros vallas., Santino Boero (Córdoba) en salto triple con 14.06, Joaquín Díaz (FAM) con 16.07 en bala y Gael Cardozo (Santa Fe) con 61.55 en martillo. Una de las pruebas más emotivas fue el salto en alto y allí Jeremías James, en representación de Santa Cruz, se quedó con el título delante de Boero (ambos pasaron los 2 metros). Y también hubo un buen nivel en los 400 metros vallas, con los tres primeros por debajo de 55s y triunfo del santafesino Germán Muñoz con 53.66, quien así sumó su tercer título consecutivo en esta disciplina.

En damas consiguieron títulos Malena Mirón (FAM) con 2:17.27 en 800, Paloma Feito (Santa Fe) con 14.70 en 100 metros vallas, Pilar Arecha (Buenos Aires) con 1:04.91 en 400 metros vallas, Sofía Fregona (Santa Fe) con 11:24.60 en el «steeple», Morena Arpires (FAM) con 1.59 m. en salto en alto, Rosario Coronel (Buenos Aires) con 11.88w en salto triple y Julieta Sánchez (FAM) con 36.10 en disco.

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