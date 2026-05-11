Concepción del Uruguay: Agredió a su expareja, atacó a una policía y trató de escapar por los techos. Fue detenido

Una mañana intensa se vivió en el Barrio Unión, donde un hombre de 28 años fue aprehendido tras protagonizar un grave incidente de violencia de género y atacar ferozmente a una funcionaria policial que intentaba auxiliar a la víctima.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 09:00 horas, personal de la Comisaría Primera, con el apoyo de la Comisaría Tercera, acudió a una vivienda en calle Paraísos, tras un llamado de emergencia. Al llegar, los efectivos escucharon gritos desesperados de una mujer provenientes del interior.

Al ingresar a la propiedad, se encontraron con un escenario crítico: un hombre identificado como de 28 años de edad, había irrumpido sin permiso en la casa de su expareja, a quien ya había agredido físicamente. En el lugar también se encontraba el hermano del agresor, quien intentaba calmarlo sin éxito, y una menor de tan solo dos años de edad.

La situación se tornó aún más violenta cuando este sejto, en un estado de total exaltación, arremetió contra los uniformados. El sujeto lanzó golpes de puño y tomó fuertemente del cuello a una Agente de Policía, provocándole lesiones. Ante la intervención de sus superiores para liberar a la funcionaria, el agresor emprendió una veloz huida por el fondo de la casa, saltando tapiales y subiendo a los techos de las viviendas linderas.

Durante la persecución, este hacia caso omiso a las órdenes de detención.

Dada la agresividad del sujeto, se solicitó apoyo inmediato al Comando Radioeléctrico. Tras un operativo cerrojo, el oficial a cargo del servicio de calle logró reducirlo y esposarlo sobre uno de los techos.

El examen médico policial confirmó que la Agente sufrió lesiones leves (hematomas y escoriaciones en el cuello), mientras que el aprehendido presentaba heridas superficiales producto de la refriega. Por su parte, la víctima civil no presentaba lesiones visibles y, pese al violento episodio, se negó a radicar la denuncia formal.

No obstante, por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el violento quedó detenido y fue trasladado a la dependencia policial bajo los cargos de Resistencia a la Autoridad y Violencia de Género.

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