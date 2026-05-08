Rige alerta amarilla por vientos fuertes en Entre Ríos: prevén ráfagas de hasta 70 km/h

La alerta amarilla por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional afectará a varios departamentos de Entre Ríos durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
La alerta amarilla por vientos fuertes afectará este sábado a gran parte de Entre Ríos, de acuerdo al informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió que el fenómeno llegará durante horas de la tarde y estará acompañado por ráfagas intensas del sector sur, descenso de temperatura y condiciones frescas en diferentes puntos de la provincia.
Según precisó el SMN, los departamentos más comprometidos serán Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, Colón, Tala y Uruguay. En estas zonas se prevén vientos sostenidos de entre 35 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en los momentos de mayor intensidad.
Las autoridades meteorológicas señalaron que este tipo de eventos puede ocasionar inconvenientes en la circulación vehicular, caída de ramas y desplazamiento de objetos que permanezcan en exteriores. Por eso, recomendaron tomar medidas preventivas y seguir las actualizaciones oficiales durante toda la jornada.
El viento sur provocará un marcado descenso térmico
Además de la alerta amarilla, el sábado estará marcado por un importante descenso de temperatura en gran parte del territorio entrerriano. En los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay se anticipan ráfagas que podrían llegar hasta los 59 kilómetros por hora.
En estas localidades, las temperaturas mínimas rondarán los siete grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima apenas alcanzará los 14ºC. El ingreso de aire frío desde el sur provocará una sensación térmica más baja, especialmente durante la mañana y hacia la noche.
En tanto, para los departamentos San Salvador, Concordia, Feliciano, Federal y Federación también se espera una jornada fresca y ventosa. Allí las mínimas podrían descender hasta los cinco grados centígrados durante la madrugada, mientras que las ráfagas de viento sur oscilarán entre los 51 y 59 kilómetros por hora.
Varias provincias estarán bajo alerta meteorológica
Entre Ríos no será la única provincia alcanzada por el fenómeno climático. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la advertencia también abarcará amplias regiones del país durante el sábado.
Entre las provincias afectadas figuran el sur de Santa Fe, gran parte de Buenos Aires —especialmente la zona costera, donde rige alerta naranja—, sectores de La Pampa, Río Negro, Chubut, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan y Catamarca.
Los especialistas explicaron que el avance de una masa de aire frío acompañada por intensos vientos del sur provocará cambios bruscos en las condiciones del tiempo en buena parte del territorio nacional. En algunas regiones también podrían registrarse lluvias aisladas y períodos de inestabilidad. Elonce