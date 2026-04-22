Caseros: Charla sobre reciclado en el jardín “Ardillitas”

En el marco del proyecto “Objetos Mágicos” que lleva adelante el Jardín Ardillitas de la Escuela N°86 “Corrientes”, personal de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) llevó adelante una charla para los alumnos de las Salas de 4 y 5 años.

El equipo municipal explicó qué elementos se pueden reciclar y cómo separarlos correctamente. También mostraron, mediante imágenes, cómo funciona la planta y recordaron los días y horarios de recolección de residuos en la localidad.

Mediante este proyecto las docentes buscan que los niños conozcan más acerca del reciclado y la reutilización de los residuos, con el objetivo puesto en promover ciudadanos y una sociedad más consciente y amigable con el ambiente.

Estuvieron presentes las docentes del Jardín “Ardillitas”, personal de la Planta RSU, y la Viceintendente, Yamina Henchoz. Al cierre del encuentro se entregaron presentes a los participantes.

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