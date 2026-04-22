Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores para autos eléctricos

En la oportunidad, se concretó la donación de cargadores eléctricos que serán instalados en los establecimientos visitados, con el objetivo de promover la movilidad sustentable y fortalecer la oferta turística.

«Para nosotros es muy importante seguir desarrollando esta red en puntos estratégicos de la provincia, porque no solo responde a una necesidad energética, sino que también genera una sinergia económica en el sector turístico», expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

A su turno, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, señaló que se daba «un paso importante con estos puntos estratégicos que permiten a los usuarios recorrer la provincia con mayor previsibilidad. Esto es el inicio de una red que vamos a seguir ampliando».

Los equipos corresponden a cargadores inteligentes tipo wallbox, con capacidad de carga monofásica y trifásica. La instalación y el mantenimiento estarán a cargo de cada establecimiento.

«La movilidad eléctrica ya es una realidad en crecimiento. Por eso es clave contar con esta infraestructura, que permite acompañar la demanda y prepararnos para un cambio que también impacta en todo el sistema energético», indicó el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

También estuvieron presentes representantes de los establecimientos hoteleros y turísticos firmantes, como Pablo Giaroco, del hotel Maran de Paraná; Ariel Battista, de la reserva natural Aurora del Palmar de Ubajay; Valentino Burna, del hotel Arena Resort de Federación; y Carlos Haure, del hotel termal y spa Mayim de Concordia.

El programa continuará ampliándose durante 2026, con nuevas incorporaciones en distintas localidades de la provincia.