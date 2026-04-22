Cuando se corre en tu casa

Hay injusticias que no necesitan de grandes escándalos para doler. Alcanzan apenas unos segundos, una maniobra apresurada, un toque innecesario. Y sin embargo, el impacto es profundo cuando ocurre donde más importa: en casa.

Lo sucedido con @nicobonellioficial este domingo en el circuito de nuestra Ciudad no fue simplemente un incidente de carrera. Fue la interrupción abrupta de una ilusión construida con esfuerzo, constancia y sentido de pertenencia. Porque no es lo mismo correr en cualquier lugar: correr en la propia ciudad implica representar algo más que un equipo o una marca. Implica llevar consigo la expectativa de toda una comunidad.

Reconocer públicamente el valor de un deportista local, en un momento adverso, también es una forma de construir identidad colectiva. No se trata de polemizar sobre la maniobra —para eso están los comisarios deportivos— sino de poner en su justa dimensión lo que Nico Bonelli representa.

Porque más allá del resultado, hay trayectorias que se sostienen en el tiempo y que no pueden quedar reducidas a un episodio. Nico no perdió solo una serie; perdió la posibilidad de lucirse ante su gente. Y eso, en el deporte motor, pesa.

Pero también es cierto que estas situaciones, tan propias de la competencia, suelen ser el punto de partida de nuevas reafirmaciones. Los que logran trascender no son aquellos que evitan los golpes, sino los que saben cómo levantarse de ellos.

Por eso, el respaldo institucional y social no es menor. Es, en definitiva, una manera de decir que el valor no se mide en una clasificación final. Y en ese sentido, Nicolás Bonelli ya ganó hace tiempo un lugar que ningún toque puede arrebatarle.

Martín H. Oliva

Senador Provincial.

Ex Intendente de Concepción del Uruguay.

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