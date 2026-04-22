Bajaron las temperaturas y prevén pronto otro frente frío en Entre Ríos

Las mínimas bajaron a 11 grados este miércoles. Pronostican el próximo fin de semana inestable, con probables lluvias, y luego la irrupción de otro frente frío otoñal.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles 22 de abril se presenta con buen tiempo en Entre Ríos. Las temperaturas bajaron y se registraron mínimas de 10, 11 y 12 grados.

Para el fin de semana, probablemente el sábado, se esperan inestabilidades, con probabilidad de lluvias aisladas. En tanto, luego se aguarda la irrupción de un nuevo frente frío.

El frente frío comenzaría a llegar a partir de la tarde noche del domingo y se sentiría sobre todo el lunes próximo y los días siguientes. Se esperan temperaturas mínimas de entre 8 y 9 grados.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 22 de abril

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. El día comienza con cielo algo nublado y continuará mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 22 grados. Allí también se prevé cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Se aguarda una jornada con cielo entre algo y parciamente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 9 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo ligeramente nublado. Ahora

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