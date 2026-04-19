Capacitarán sobre drones agrícolas en el Polo Tecnológico

Drones Agrícolas: De “curiosidad tecnológica” a “herramientas de producción masiva”. Sobre este tema se realizará una charla-taller el jueves 23 de abril, a la hora 10 en el Polo Tecnológico “La Nube”.

Se trata de una actividad organizada conjuntamente por la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay y el Polo Tecnológico.

Es una propuesta formativa orientada a explorar el uso de drones en el ámbito agropecuario, en el marco de los desafíos de la Agricultura 4.0, y estará a cargo del técnico Sebastián Zantedeschi.

El taller propone capacitar en el uso de tecnologías aplicadas al agro, abordando aspectos técnicos, analíticos y normativos, así como la interpretación de datos generados por drones para optimizar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de los sistemas productivos.

La actividad está destinada a estudiantes, docentes y público en general interesado en conocer y aplicar drones y herramientas digitales en el sector agropecuario. Inscripciones: https://surl.li/ecibtk

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