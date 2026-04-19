domingo 19 abril 2026

Preinscripción abierta para la 4º cohorte de la Diplomatura en Procesos de Crianza Avícola en Ambiente Controlado

Preinscripción abierta para la 4º cohorte de la Diplomatura en Procesos de Crianza Avícola en Ambiente Controlado-

✳️ UADER, Las Camelias, Fundación Camelias y la Municipalidad de Villaguay, vuelven a convocar a una propuesta de formación integral para el desempeño en granjas productoras de pollos parrilleros.

✳️ HASTA EL 6 DE ABRIL se reciben postulaciones.

✳️ El cursado es semipresencial: actividades presenciales cada 15 días en Villaguay e instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas.

🌐📲📝 https://goo.su/80F8VY

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991