Preinscripción abierta para la 4º cohorte de la Diplomatura en Procesos de Crianza Avícola en Ambiente Controlado-

✳️ UADER, Las Camelias, Fundación Camelias y la Municipalidad de Villaguay, vuelven a convocar a una propuesta de formación integral para el desempeño en granjas productoras de pollos parrilleros.

✳️ HASTA EL 6 DE ABRIL se reciben postulaciones.

✳️ El cursado es semipresencial: actividades presenciales cada 15 días en Villaguay e instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas.

🌐📲📝 https://goo.su/80F8VY

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