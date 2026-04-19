Concientizaron sobre buenas prácticas agropecuarias en Aldea San Antonio

El encuentro, que se desarrolló en instalaciones del Club Social y Deportivo San Antonio, contó con diversos expositores del sector privado y público, como de instituciones científicas y técnicas, y el público estuvo representado por asesores fitosanitarios, operarios de equipos aplicadores y otros miembros de la comunidad.

Allí, la directora provincial de Agricultura, Carina Gallegos, abrió la jornada con un panel sobre alcances y obligaciones de la Ley Provincial Nº 11.178 de buenas prácticas en materia de fitosanitarios y sus normas reglamentarias, el Decreto Nº 1719/25 y las Resoluciones Nº 1109/25 y 1472/25. «Es de suma importancia la capacitación de todas las personas humanas o jurídicas que hacen uso y manipulación de fitosanitarios. Principalmente, tanto los operarios como productores deben saber diferenciar las zonas de exclusión y amortiguamiento a la hora de trabajar en cercanías de áreas sensibles. Estas pueden ser zonas con o sin asentamientos de personas, plantas urbanas y escuelas rurales», explicó la funcionaria.

Por su parte, el coordinador de la Mesa BPA Entre Ríos, Pablo Guelperín, indicó: «Estas jornadas son muy valiosas para concientizar sobre el uso correcto de equipos aplicadores. Estas buenas prácticas son el camino para garantizar una producción sostenible en el tiempo que provea alimentos seguros para los consumidores».

A su vez, tuvieron lugar charlas técnicas sobre pulverización selectiva, nuevas tecnologías de aplicación, y equipos de monitoreo y trazabilidad, entre otros tópicos. Asimismo, se llevó a cabo una demostración de vuelo de drones agrícolas en el predio del club.

Participó también, por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, la subdirectora de Asuntos Municipales, Celia Campos Turdo.

Para acceder a las normativas vigentes, ingresar en: https://portal.entrerios.gov.ar/desarrolloeconomico/agriculturayganaderia/ps/sanidad/7246 .

Para más información, comunicarse al número 343-4208318, o al mail sanidadvegetal.dga@gmail.com