Cesantearon a una profesional de hospital entrerriano por presentar un certificado médico falso

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. La trabajadora había justificado una licencia con un certificado presuntamente apócrifo en 2022, lo que derivó en un sumario administrativo y una denuncia penal.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía de una profesional de la salud que se desempeñaba en el Hospital San Martín, tras comprobarse la utilización de un certificado médico falso para justificar una licencia laboral. La medida fue oficializada este miércoles mediante su publicación en el Boletín Oficial.
El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando el entonces director de la Comisión Médica del Ministerio de Gobierno y Justicia, Walter Luchetti, radicó una denuncia penal por “falsificación y uso de documento privado” contra una agente estatal.
Según consta en el decreto que dio inicio a las actuaciones en noviembre de 2023, la trabajadora —identificada como J.M.A.B.— se presentó ante la Comisión Médica para validar una licencia por enfermedad desde el 8 de septiembre de 2022. Para ello, exhibió un certificado que habría sido emitido por el Centro de Salud Corrales, fechado el 7 de septiembre, en el que se indicaban siete días de reposo.
Sin embargo, al verificar la información, las autoridades detectaron irregularidades: el certificado consignaba únicamente matrícula nacional y, tras consultar al centro de salud, se confirmó que ningún profesional con el nombre indicado en el documento prestaba servicios allí.
A partir de esta situación, se inició un sumario administrativo por presunta violación de distintos artículos del marco regulatorio del empleo público provincial. La investigación contó inicialmente con la firma del entonces gobernador Gustavo Bordet y la exministra de Salud, Sonia Velázquez.
Finalmente, mediante una resolución fechada el 16 de marzo de 2026, el actual gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, dispusieron la cesantía de la profesional, dando por concluido el proceso administrativo.