Reunión de deportes en Caseros

Este miércoles 8 de abril se reunieron en Caseros los encargados de las áreas de Cultura, Turismo y Deportes de los Municipios de San Justo, Herrera, Villa Mantero, Pronunciamiento, Colonia Elia y Caseros.

Entre los temas tratados se organizó el cronograma de encuentros de la Liga Zonal de Voley, la cual dará inicio el 31 de mayo en San Justo.

Además, se trabajó en la organización de los Encuentros Zonales de Hockey Infantil, Bochas Juveniles y Golf Croquet, los cuales se llevarán adelante en las distintas localidades del interior del departamento Uruguay.

También, se hizo un análisis de la primera fecha del Gran Prix “Caminos del Palacio” y una proyección de las futuras fechas de este evento deportivo que agrupa a distintas localidades de la Microrregión “Caminos del Palacio”.

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