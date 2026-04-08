Intendentes vecinalistas se reunieron en Colón

El lunes 6 de abril Intendentes Vecinalistas de la provincia de Entre Ríos se reunieron en la ciudad de Colón, y Caseros estuvo presente con la participación del Presidente Municipal, Oscar Francou, y del Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi.

Dicho encuentro tuvo como principal objetivo analizar el complejo escenario que atraviesan los gobiernos locales ante la realidad provincial y nacional.

Las autoridades municipales pusieron énfasis en que hoy en día los municipios se encuentran absorbiendo funciones y demandas en áreas críticas como salud, seguridad y educación, las cuales son responsabilidad directa del gobierno provincial. Dicha situación demanda un esfuerzo extraordinario por parte de las administraciones locales para garantizar la protección de los vecinos.

Otro punto abordado, y que preocupa a los intendentes, tiene que ver con la disminución de recursos, lo que dificulta la sostenibilidad de los servicios básicos y la planificación de obras esenciales.

Comparte esto: Twitter

Facebook

