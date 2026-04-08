Se realizaron más de 50 denuncias por movimientos bancarios no autorizados en Urdinarrain: cifras llegan a $4 millones

En tres meses se registraron 52 casos por faltantes de dinero y consumos no autorizados en Urdinarrain, con montos millonarios y patrones repetidos en cuentas bancarias.
En lo que va del año, se registraron 52 denuncias en Urdinarrain por faltante de dinero y movimientos no autorizados en cuentas del Banco Nación.
La comisaría de esa localidad del departamento Gualeguaychú, recibió las denuncias de los damnificados bajo la carátula de “desconocimiento de movimientos bancarios”.
En enero se concretaron 16 exposiciones con montos que van desde 56.000 hasta los 3 millones de pesos. En el mes de febrero se radicaron 18 denuncias por faltantes entre 100.000 y 4 millones de pesos. Mientras que en el mes de marzo, fueron 17 las denuncias con cifras que oscilan entre 250.000 y 3,5 millones de pesos.
A estos números se suma una nueva denuncia radicada este mes.
Los clientes de la entidad bancaria, detectaron movimientos extraños en sus cuentas, como pagos de impuestos, multas en otras provincias, compras online y débitos sin justificación. Es decir gastos que ellos no realizaron por lo que desconocen esos movimientos.
Además, y siempre de acuerdo a las denuncias, se repiten ciertos patrones en los consumos:
– Compras digitales en plataformas y servicios como Disney Plus y consumos vinculados a videojuegos (Steam)
– Pagos a través de Mercado Pago asociados a Arcos Dorados (McDonald’s), en muchos casos reiterados.
– Compras en comercios como Casa del Audio, Fravega, Carrefour por montos elevados.
– Operaciones en sitios como Coto Digital, incluso por cifras cercanas a los 3 millones de pesos.
– Débitos bajo la modalidad “Tarjeta Maestro”, pese a que los titulares aseguran tener siempre la tarjeta en su poder.
En varios casos, las denuncias detallan numerosos movimientos en lapsos muy cortos, con hasta 19 operaciones desconocidas, lo que evidencia un accionar sistemático.
Otro dato relevante es que algunos damnificados señalaron no realizar compras online habitualmente, o tener la tarjeta vinculada únicamente a servicios específicos.
En cuanto a los montos, el perjuicio económico es significativo. La última denuncia ronda los 500.000 pesos, aunque se han registrado casos donde las operaciones no autorizadas alcanzan los 4 millones de pesos.
Desde la Comisaría de Urdinarrain se indicó que una vez radicada la denuncia, la causa pasa a Fiscalía, donde interviene el área de delitos económicos, que continúa con la investigación.
Qué dicen desde el banco
Desde la sucursal local del Banco Nación indicaron que la entidad viene advirtiendo de manera permanente a sus usuarios sobre este tipo de situaciones, mediante comunicaciones y recomendaciones de seguridad.
En ese sentido, señalaron que ante cualquier movimiento sospechoso, los clientes deben acercarse a la sucursal y radicar la denuncia correspondiente, mientras que el servicio telefónico 0800 resulta clave para el bloqueo inmediato de tarjetas.
Asimismo, desde la entidad aclararon que este tipo de hechos no es exclusivo de Urdinarrain, ya que también se registran casos en otras sucursales y en diferentes bancos, lo que amplía el alcance de la problemática.
Un dato que llama la atención es que, pese a esto, la cantidad de denuncias en la ciudad, más de 50 en tres meses, resulta particularmente elevada, lo que genera interrogantes sobre el origen de estos hechos, señala el sitio UrdiDigital.