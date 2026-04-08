La autopsia reveló la causa de muerte del hombre encontrado en la playa de Colón: “Hay un testigo que lo vio en el agua”

La autopsia realizada al cuerpo de Matías Nahuel Rodríguez, el hombre que había sido encontrado en playa Inkier de Colón, develó la causa de su fallecimiento.

“Está confirmada la muerte por asfixia por inmersión en el agua”, informó el fiscal Juan Sebastián Blanc.

El desenlace habría ocurrido “sin intervención de terceros”. El hombre –de 33 años oriundo de la provincia de Buenos Aires- no presentaba ninguna lesión.

“Hay un testigo que lo vio en el agua y estaba solo. Se ahogo”, concluye el fiscal.

El Entre Ríos