Murió un hombre tras un incendio en un complejo de departamentos de Chajarí: la identidad

Un hombre de 60 años falleció durante la madrugada luego de un incendio en un departamento de Chajarí. Bomberos trabajaron en el lugar y la Justicia investiga las causas del hecho.
Un incendio en un complejo de departamentos en Chajarí, provocó la muerte de un hombre de 60 años, durante la madrugada de este domingo, tras un foco ígneo que se desató en una de las unidades habitacionales. El hecho ocurrió alrededor de las 2.40 en un inmueble ubicado en calle Rocamora 2865.
Según se informó, al arribar el móvil 19 de Bomberos Voluntarios de Chajarí, el personal se encontró con un incendio generalizado que afectaba la vivienda. En ese contexto, tras controlar las llamas, hallaron sin vida a la víctima en el interior del departamento, con su cuerpo calcinado.
El fallecido fue identificado como Héctor Hugo Halm, quien ocupaba el inmueble siniestrado. El propietario del complejo, confirmó que el hombre residía en ese lugar al momento del incendio que se cobró la vida del inquilino.
Investigación en curso
En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que llevó adelante las primeras actuaciones para determinar cómo se originó el fuego. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Elonce