La Cámara de Diputados de Entre Ríos distinguió a la Dra. Daniela Pertus por su trayectoria y vocación de servicio

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se destacó la trayectoria de la médica por su trabajo al servicio de la provincia.

Pertus cuenta con una historia de vida marcada por la resiliencia: inició su carrera profesional como maestra de primaria antes de seguir su vocación por la Medicina General. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, la profesional se destacó por liderar la logística sanitaria local, manteniendo su compromiso incluso frente a desafíos personales complejos.

Con 15 años de servicio ininterrumpido en hospitales de Entre Ríos, demuestra que la medicina es una elección de vida basada en la solidaridad y el coraje.

Este reconocimiento fue iniciativa del diputado Silvio Gallay que indicó “hoy celebramos su labor como un pilar fundamental de nuestra comunidad y un ejemplo del sistema de salud que construimos juntos. A través de la Dra. Pertus, reconocemos y agradecemos a todos los médicos que demuestran su vocación a diario”.

En la actualidad, la doctora se desempeña como directora del Centro de Salud Bartolomé Giacomotti de Concepción del Uruguay.

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