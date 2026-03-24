La primera semana del otoño seguirá estable en Entre Ríos, con fresco y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo despejado o parcialmente nublado en la provincia para los próximos días y temperaturas entre 12º y 25º.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas mayormente estables y con ascenso gradual de la temperatura en Entre Ríos durante los próximos días. El tiempo se mantendrá mayormente estable hasta el jueves, con aumento de nubosidad y algunas probabilidades de precipitaciones hacia el viernes.

Este miércoles se prevé cielo algo a parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 13°C de mínima a 22°C de máxima, sin probabilidades de lluvia.

El jueves las condiciones se mantendrán estables en gran parte de la provincia con cielo parcialmente nublado o soleado y temperaturas entre 16°C y 26°C.

El viernes, para el final de la semana, comenzará a aumentar la nubosidad y podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas.El SMN detecta probabilidad de lluvias y tormentas entre 10% y 40%. Las temperaturas entre 20°C y 26°C. Ahora

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