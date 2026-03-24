Autovía Artigas: Una camioneta se prendió fuego mientras circulaba

El vehículo tomó fuego mientras transitaba por la Autovía 14 y tuvo que ser asistido por bomberos mientras era consumido por las llamas. Impactantes imágenes.

Una camioneta ardió en llamas este martes mientras circulaba por la Autovía 14 cerca del cruce por Zárate – Brazo Largo entre Entre Ríos y Buenos Aires. Bomberos de Ceibas acudieron en auxilio y combatieron las llamas pero el daño fue devastador.

Se recomienda precaución a quienes circulen por la zona, a la altura del kilómetro 7 de la Autovia 14 en la mano de Entre Ríos a Buenos Aires.

El fuego destruyó completamente el rodado y también afectó pastizales en la banquina, aunque sus ocupantes lograron salir ilesos. El vehículo es un Dodge Chrysler Journey.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 de este martes. Bomberos Voluntarios de Ceibas fueron alertados sobre un incendio vehicular en la mano que va desde Entre Ríos hacia Buenos Aires. Hasta el lugar acudió una dotación.

Al arribar, los bomberos encontraron el vehículo con fuego generalizado. De inmediato comenzaron con las tareas de extinción y enfriamiento, además de trabajar para sofocar las llamas que se habían extendido a los pastizales de la banquina.

Según relató el conductor del auto, un hombre de 77 años que viajaba acompañado por una mujer —ambos domiciliados en el barrio porteño de Balvanera— el incendio se habría iniciado en la zona del torpedo del vehículo. Aunque intentaron apagarlo con un matafuego, el fuego se propagó rápidamente hasta tomar todo el rodado.

La pareja venía de Uruguay de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires cuando ocurrió el incidente. Como consecuencia del siniestro, el fuego también afectó una franja de pastizales de aproximadamente 30 por 10 metros.

En el operativo colaboraron efectivos de la Policía de Ceibas y de Gendarmería Vial.

Desde el cuartel de Bomberos aclararon que el lugar del hecho se encuentra a unos 21 kilómetros de distancia, debido a que para acceder debieron utilizar el retorno ubicado en el kilómetro 14 de la Autovía.

Imactantes imágenes del siniestro:

Ahora