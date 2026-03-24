Concepción del Uruguay: Tras investigación, recuperan elementos sustraídos

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo que combinó tecnología de vigilancia y rapidez investigativa, la Jefatura Departamental Uruguay logró esclarecer el robo a un local comercial hecho que tomó estado público esta mañana tras la viralización de un video donde se observa a un grupo de jóvenes rompiendo un cristal para sustraer mercadería.

Un punto fundamental fue la labor de la Sala de Monitoreo Policial dependiente del Comando Radioelectrico. Mientras el video del ilícito circulaba en redes, el personal de monitoreo realizó un exhaustivo seguimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad, logrando trazar la ruta de escape de los autores.

A raíz de estas pruebas, los efectivos se presentaron en diversas viviendas de los barrios Los Tulipanes, La Unión y zona de Celia Torra. Allí se identificó a cinco menores de edad (dos de 14 años, uno de 15 y dos de 16).

Los progenitores de los menores colaboraron con el procedimiento y realizaron la entrega voluntaria de lo sustraído. En total, se recuperaron:

11 gorras con visera de marcas de primera línea como Jordan, Nike y Bulls.

Un par de Zapatillas.

Uno de los involucrados, un joven de 15 años, manifestó ante las autoridades su negativa a regresar al domicilio con su padre. Ante este planteo, y por disposición del Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Gile, el personal de Minoridad procedió a su traslado para dar intervención inmediata al COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia para ser restituidos a su propietario, mientras que los menores fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa que se tramita en la Sección Asuntos Judiciales.

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