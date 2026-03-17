La diputada Romero impulsa la creación de un nuevo Código Rural para la provincia

La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados, María Elena Romero, coordina la elaboración de un anteproyecto que busca unificar y modernizar la legislación vigente para el sector productivo. La iniciativa cuenta con el aporte técnico del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y de especialistas académicos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados, María Elena Romero, encabeza el proceso de redacción de un anteproyecto de Código Rural cuyo objetivo de “subsanar la actual dispersión normativa que afecta a la producción entrerriana”, según especificó. Esta propuesta surge tras la reactivación del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), integrado por especialistas en la temática. La legisladora, en diálogo con Radio Diputados, detalló que el texto toma como base trabajos académicos previos y los actualiza conforme a las exigencias de los mercados internacionales y las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

La elaboración del documento incluye una metodología participativa a través de diversos coloquios realizados en toda la provincia, entre los que se destaca un reciente encuentro en Concepción del Uruguay. En esa oportunidad, representantes de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), integrantes de la fuerza de seguridad contra el abigeato y productores rurales realizaron aportes para enriquecer la propuesta. La legisladora resaltó que la intención es “presentar un cuerpo legal con base científica que garantice previsibilidad a los actores del sector”.

El nuevo ordenamiento jurídico pretende unificar leyes sobre ambiente, fauna autóctona y recursos hídricos en un solo texto de fácil interpretación. Entre los ejes centrales se encuentran la agilización de los procesos judiciales agrarios, el manejo sustentable de los recursos naturales y la inclusión de economías regionales que carecen de regulación específica. Romero precisó que, una vez finalizada la etapa de revisión técnica en el CAER, el proyecto será ingresado formalmente en la Cámara de Diputados.

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