Equipos de salud trabajan para mejorar la atención odontológica en hospitales y centros de salud

Los encuentros, que tienen lugar los días 17 y 18 de marzo en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la capital entrerriana, tienen como objetivo generar un espacio de intercambio y análisis sobre la situación actual de la atención odontológica en la provincia, fortalecer la articulación entre los distintos efectores del sistema de salud y avanzar en líneas de trabajo conjunto que permitan optimizar la organización de los servicios y mejorar la calidad de la atención.

La actividad apunta a fortalecer la coordinación entre hospitales y centros de salud de toda la provincia, con el fin de mejorar la respuesta del sistema público y garantizar una atención odontológica más organizada y accesible para la población.

Este martes la convocatoria estuvo dirigida al personal de establecimientos de la ciudad de Paraná y Paraná Campaña. En la oportunidad, el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, les dio la bienvenida a las autoridades y profesionales asistentes, y puso de relieve: «Nuestro ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quiere darle mayor impulso a la Dirección de Odontología, partiendo del abordaje en territorio; el valor de la prevención y promoción, y el prestigio en la profesión. Esta actividad se enmarca en esos objetivos, y brinda un espacio para escuchar a los colegas y conocer cuáles son sus iniciativas para poder volcarlas después al sistema de salud».

Por su parte, la directora de Odontología, Sandra Fettolini, puso en valor la presencia de autoridades ministeriales y del presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER), Diego Grubert, junto a profesionales de distintos puntos de la provincia, quienes hicieron un lugar en su agenda para poder participar. «Quería agradecer el compromiso del sector en el marco de un encuentro orientado a fortalecer el trabajo conjunto y las instancias de actualización e intercambio en salud bucal».

Cabe señalar que durante las jornadas se abordan distintos ejes vinculados al funcionamiento de la red de atención odontológica. Entre ellos, la carga horaria de los profesionales odontólogos y las prestaciones que se realizan en los centros de salud. Asimismo, se analiza la utilización de las estadísticas del sistema Sader para la planificación sanitaria.

En tanto, este miércoles la instancia continuará con equipos directivos y profesionales del resto de la provincia.