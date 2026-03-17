Concepción del Uruguay: Sorprendido cuando trasladaba herramienta que le había robado a un familiar

Según se confirmó a Génesis24, en horas del mediodía de este martes, personal de la Comisaría Cuarta, que se encontraba realizando tareas de prevención por la zona de calle Barranca de la China al 2800, procedió a la identificación de un hombre de 30 años que circulaba con un bolso.

Al ser interceptado por los uniformados, el ciudadano exhibió el contenido del bolso, donde transportaba un taladro percutor marca Gamma con punta metálica para hormigón. Al no poder acreditar la procedencia de la herramienta, el personal policial procedió a su demora preventiva en el lugar.

Tras dar intervención a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, se dispuso el secuestro de los elementos y el traslado del sujeto para su correcta identificación.

Posteriormente, las actuaciones permitieron esclarecer que el elemento había sido sustraído de una vivienda cercana (finca de un familiar del demorado).

Finalmente, la magistratura interviniente ordenó la restitución del bien a su legítimo dueño y que el hombre de 30 años, luego de los trámites de rigor, recupere su libertad quedando bajo custodia de su familiar.

Comparte esto: Twitter

Facebook

