El gobernador encabezó la reunión de la Mesa de Salud Mental

La reunión de trabajo tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores y participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, los ministros de Salud, Daniel Blanzaco, y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. Junto a ellos, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el director de Salud Mental, Esteban Dávila Peralta, e integrantes de los equipos técnicos.

Al finalizar, el titular del Ministerio de Salud explicó que se expusieron al gobernador las principales líneas de trabajo en marcha, a la vez que se adelantaron los proyectos y acciones previstos para fortalecer el abordaje de la salud mental en todo el territorio provincial.

«La salud mental es un tema que preocupa y ocupa al Gobierno provincial», expresó Daniel Blanzaco, quien describió que Entre Ríos tiene una «importante tasa de suicidios y de consumos problemáticos», que demandan un fuerte trabajo entre distintas áreas del Estado, entre ellas la Dirección de Salud Mental, el Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Desarrollo Humano.

«El mensaje del gobernador es ordenar y priorizar los puntos que expusimos sobre la mesa, fundamentalmente los que refieren a la promoción, la prevención y la asistencia», continuó el ministro de la cartera sanitaria, quien anticipó que se está comenzando a proyectar el desarrollo de capacitaciones para profesionales que no son especialistas en salud mental, a través de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Con ellos y con nuestra red de centros de atención primaria podremos optimizar las prestaciones», agregó.

Por su parte, el director de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó la importancia de sostener espacios de coordinación entre distintos organismos del Estado para dar continuidad a las políticas públicas en esta materia.

Explicó que uno de los ejes centrales es la capacitación del personal dentro del sistema de salud en todos los niveles de atención, y subrayó que en la atención primaria se ponen en foco «la prevención y la promoción de la salud», mientras que en los niveles de mayor complejidad se trabaja principalmente en «la asistencia».

Al brindar precisiones sobre el abordaje, señaló que también se trabajó en «fortalecer las instituciones y dispositivos existentes para afrontar las problemáticas de salud mental, especialmente los intermedios por fuera de los hospitales. Además, se apuntó a promover la concientización social sobre los consumos problemáticos, el suicidio, los trastornos del ánimo y el amplio conjunto de situaciones vinculadas a la salud mental que atraviesan a nuestra provincia y al país».

En la mesa también se abordó el fortalecimiento de la capacitación a escala provincial no solo para el personal de salud, sino también para periodistas, comunicadores y profesionales de otros ámbitos; la solidificación y el fortalecimiento de equipos con llegada a todo el territorio; y el empleo de las líneas de telemedicina para, a distancia, cubrir áreas donde hay muy poco recurso de salud mental.