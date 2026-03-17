Basavilbaso: Moto denunciada como robada estaba en poder de un menor de 13 años

En un procedimiento realizado en las inmediaciones de la Plaza 9 de Julio, personal de la Comisaría Basavilbaso logró recuperar un motovehículo que había sido denunciado como sustraído recientemente.

El operativo se desencadenó gracias a la colaboración de dos vecinos quienes, tras haber visto la publicación del robo en redes sociales, reconocieron el rodado en la vía pública (intersección de calles Rocamora y San Martín).

Según se confirmó a Génesis24, los ciudadanos interceptaron el vehículo, que era conducido por un menor de 13 años, y dieron inmediato aviso a las autoridades.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la identificación del menor y al secuestro formal de la motocicleta. Siguiendo las directivas de la Agente Fiscal Auxiliar en turno, el adolescente fue trasladado al hospital local para su examen médico y, posteriormente, entregado a sus progenitores bajo las actas de rigor.

En cuanto al vehículo, tras la intervención del Verificador Policial, la Justicia dispuso la entrega inmediata a su legítimo propietario, finalizando con éxito el recupero del bien.

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