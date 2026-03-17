Vuelco de un camión cargado con pollos en ruta entrerriana

Este martes en horas de la mañana, se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional Nº 18 a la altura del kilómetro 68,5, en el tramo que une Viale con Las Tunas.

Según consignó Ahora, el chofer de un camión con acoplado, de 57 años y domiciliado en Colón, habría perdido el control del rodado lo que provocó el vuelco del mismo quedando la carga de pollos que transportaba, esparcida sobre la cinta asfáltica.

El tránsito por el lugar estuvo reducido por unas horas, mientras que cerca del mediodía quedó completamente en condiciones para circular.

Se indicó que el conductor no presentó lesiones.