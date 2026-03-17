Dpto. Uruguay: Detuvieron a un sujeto cuando pretendía robar un auto

En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría de Basavilbaso, dependiente de la Departamental Uruguay, detuvo a un hombre de 25 años tras un intento de hurto automotor en calle Larrea al 900 de la ciudad del riel.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el propietario de un Renault Clio azul fue alertado por el ruido del motor de su vehículo.

El delincuente, tras arrancar el rodado e impactar contra una pared de la vivienda, emprendió la fuga a pie hacia una zona de descampados.

Gracias al rápido despliegue de los efectivos policiales, se logró localizar al sospechoso mientras intentaba ocultarse en un domicilio particular.

Tras ser examinado en el hospital local por lesiones leves, la Fiscalía N° 4 dispuso el traslado del aprehendido —oriundo de Gualeguaychú— a la Alcaidía de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde permanece alojado a disposición de la justicia.

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