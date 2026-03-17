Concepción del Uruguay: Murió un hombre baleado en la vía pública. Hay una detenida, un prófugo y la causa cambia de carátula

Al confirmarse el fallecimiento de Facundo Putallaz, de 39 años de edad, se produjo un giro decisivo en la causa judicial que investiga el violento ataque del que fue víctima el pasado 20 de febrero, en Concepción del Uruguay.

El hombre permanecía internado en estado crítico desde ese día, luego de haber recibido un disparo de escopeta en la zona de la columna, en la intersección de las calles Lacava y Mitre, hecho que le provocó una cuadriplejia irreversible.

El ataque se produjo en horas de la tarde y conmocionó a la zona oeste de La Histórica. Según se informó en ese momento, se efectuaron tres disparos y uno de los proyectiles impactó de lleno en la columna de Putallaz, dejándolo en una condición extremadamente delicada. Desde entonces, permaneció internado en el Hospital Justo José de Urquiza, donde luchó por su vida hasta que finalmente falleció a raíz de las complicaciones derivadas de su cuadro.

Con la confirmación del deceso, la investigación que encabeza la fiscal María Becker experimentará modificaciones sustanciales. La causa, que hasta el momento se tramitaba como “Lesiones gravísimas”, será recaratulada como “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, lo que implica un agravamiento en la situación procesal de los involucrados.

En relación con el hecho, ya se encuentra detenida Milagros Samantha Armella, de 22 años, quien se había entregado días atrás luego de permanecer prófuga. En tanto, continúa vigente el pedido de captura para Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara”, señalado como uno de los presuntos autores materiales del ataque y quien aún no ha sido localizado.

El trágico desenlace vuelve a poner en foco la problemática de la violencia con armas de fuego en distintos sectores de la ciudad.

Mientras tanto, la Policía de Entre Ríos mantiene las tareas de investigación e inteligencia para dar con el paradero de Rossi, en un contexto en el que se espera un endurecimiento de las imputaciones a partir del nuevo encuadre legal del caso.

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