Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Resolución 1000/13 CGE, Acuerdo Paritario 783/12 MT y actualizaciones.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E y el Listado Definitivo de Concurso de Suplencias de Ascenso Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, Resol. 3000/24 CGE y 2425/25 CGE. Los cargos de Ingreso, se concursan con el Listado Oficial de Ingreso Nº 188 y el Listado Complementario Año 2026.

El Acto Concursal se realizará de forma presencial, el día MIERCOLES 18 DE MARZO DEL 2026 a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI a la Dirección Departamental de Escuelas, ubicada en 25 de agosto 605, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la Modalidad Especial, deben presentar también la copia de su matrícula provincial.

MAESTRO DE CICLO

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1ra Categoría, zona Favorable. En reemplazo de RODRIGUEZ, Analía Rosa. Licencia art 14 hasta 12/04/2026. 1° Grado. Turno Tarde. de 13.00 hs a 18.00 hs.

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N° 5 “Tomás de Rocamora”. Col. Talita, En reemplazo de ROSAS ALMIRÓN Amabella. Licencia Art 16 U hasta 14/04/2026. 1er Ciclo. Turno Rotativo.

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N° 6 “Manuel Belgrano”. 3ra categoría. En reemplazo de Domínguez Nadia. Licencia Art 11, hasta 4/04/2026, 3°Grado, turno mañana de 7 a 12 hs,

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°27 “Pablo Lorentz” 4° categoría. En reemplazo de CAPUANO Cristina. Licencia 16U Abierto. Plurigrado turno Rotativo. 8° llamado

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N° 88 “Buenos Aires”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo BLANC Mabel. Licencia Art. 12º B, hasta el 14/04/2026. 5º Grado, Turno tarde, en el horario de 12:10 hs a 17.10 hs.

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela Nº 93 “Santiago del Estero” NINA, 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo PEPINÓ VERGNIAUD, Cecilia. Licencia Art. 16º U, hasta el 12/04/2026. 5º Grado, Turno mañana, en el horario de 08:00hs a 12:00hs.

UN CARGO MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. Zona Favorable. En reemplazo de MACIEL, Valeria. Hasta 12/04/2026.Licencia art 16 U. Grado 2do. A. Turno Mañana. De 7.00 hs a 12.00 hs.

MAESTRO DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JORNADA COMPLETA

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JORNADA COMPLETA. Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° categoría. Villa mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 26/03/2026, de 11:25 a 15:30hs. 2° LLAMADO

EDUCACIÓN TECNOLOGICA.

1 CARGO MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. Escuela N° 4 “Benigno Teijeiro Martínez”. 1ra. categoría. En reemplazo de GIECO WALQUIRIA MARIEL. Licencia Art. 12 A. Hasta el 28/03/2026. Turno tarde, LU a VI de 14:50 – 18:00 horas.

EDUCACIÓN MUSICAL

UN CARGO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL en Escuela N° 21 “Alberto Larroque” 3° Categoría, Zona Favorable, comparte con Escuela N° 8 “Juan Pascual Pringles”. En reemplazo de NÓBILE, Ileana Daniela. TP Circular N° 1/26 CGE hasta 30/06/26, turno mañana.

MODELIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL

TÉCNICO AUXILIAR PSICOPEDAGOGIA PARA EOE, CENTRO EDUCATUVO INTEGRAL Y TERAPUETICO.EOE Basavilbaso. Cargo vacante por jubilación de MAGNI Verónica. Resolución N°006651 ABIERTO. Turno Rotativo 6°llamado