Diputados conmemora el Día Internacional de la Mujer con un emotivo reconocimiento a trayectorias entrerrianas

En la primera jornada de homenajes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos destacó la labor de mujeres que transforman sus comunidades a través de la cultura, la educación, el periodismo y la militancia por los derechos humanos. El ciclo continuará con una segunda instancia prevista para el jueves 26.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio inicio a las actividades por el Día Internacional de la Mujer con un acto que puso en valor el compromiso social de referentes de toda la provincia. El evento contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Hein, quien acompañó la entrega de distinciones a las homenajeadas. Durante el encuentro, los legisladores destacaron historias de vida marcadas por la vocación de servicio, la resiliencia y el aporte invalorable al desarrollo de la identidad entrerriana en sus diversas localidades.

Las mujeres reconocidas en esta primera fecha representan una síntesis del esfuerzo colectivo en áreas como la docencia rural, el arte y la comunicación social. Cada una de ellas recibió el aval de un diputado o diputada, quienes fundamentaron la elección en base al impacto positivo de sus trayectorias. Al inicio del acto, el diputado Hein dio la bienvenida al tiempo que resaltó “el legado marcado por logros y luchas de cada una por una provincia y una Argentina mejor”, mientras que la presidente de la Banca de la Mujer, Género y Diversidad, diputada Susana Pérez, destacó el 8 de marzo “no como una efeméride más sino como día de reconocimiento de derechos”.

Perfiles de las mujeres distinguidas

Nina Fuentes, convocada por la diputada Lorena Arrozogaray: referente cultural de Gualeguaychú y directora de danza; su instituto celebra las Bodas de Oro en 2026.

Gloria Warner, convocada por la diputada Mariel Ávila: destacada figura de Concordia con una extensa carrera política y educativa, donde fue directora Departamental de Escuelas.

Liliana Schredelseker, convocada por la diputada Mariana Bentos: docente y comunicadora de FM del Sol, creadora del programa “El Baúl de los Recuerdos” en fomento de la identidad local villaguayense.

Liliana “Lilo” Testambruna, convocada por la diputada Julia Calleros: docente rural de Concordia que impulsó mejoras estructurales, como el uso de energía solar en su escuela.

Socorro Barcia, convocada por el diputado Carlos Damasco: histórica referente del teatro independiente en Gualeguaychú y defensora de los derechos humanos tras su inhabilitación docente durante la dictadura.

Diana Zapata, convocada por la diputada Silvina Deccó: intérprete con 40 años de trayectoria, considerada la voz femenina más representativa de la chamarrita entrerriana.

María Inés Bacigalupo, convocada por el diputado Roque Fleitas: artista plástica y colaboradora comunitaria en Paraná, con un fuerte compromiso en la investigación histórica.

Lidia “Bechy” Lazzeroni, convocada por el diputado Mauro Godein: docente que dedicó más de 25 años a la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer (LALCEC) filial Colón para fortalecer la prevención médica.

Claudia Cagigas, convocada por la diputada Gabriela Lena: periodista de Chajarí y creadora de “El Espejo”, un espacio de comunicación enfocado en historias humanas y con compromiso social y comunitario.

Sabrina Gullino Valenzuela Negro, convocada por la diputada Laura Stratta: nieta recuperada número 96, quien mantiene activa la búsqueda de su hermano mellizo nacido en cautiverio en Paraná.