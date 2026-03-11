Concepción del Uruguay: Peluquero vendía autos con patentes “mellizas” y estafaba a clientes

Un peluquero fue condenado por vender autos con patentes “mellizas” y documentación apócrifa a través de plataformas digitales. La Justicia comprobó que estafó a compradores con vehículos de alta gama utilizando títulos y cédulas falsificadas.