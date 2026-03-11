Concepción del Uruguay: Peluquero vendía autos con patentes “mellizas” y estafaba a clientes

Un peluquero fue condenado por vender autos con patentes “mellizas” y documentación apócrifa a través de plataformas digitales. La Justicia comprobó que estafó a compradores con vehículos de alta gama utilizando títulos y cédulas falsificadas.
La Justicia Federal condenó a un hombre acusado de estafar con autos y patentes “mellizas” en Entre Ríos, tras comprobarse que comercializaba vehículos de alta gama utilizando títulos y cédulas adulteradas. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.
El fallo, firmado por la jueza Mariela Emilce Rojas, declaró penalmente responsable a un hombre identificado como DF, de 39 años, por el delito de uso de documento público adulterado o falso. La investigación determinó que el acusado ofrecía automóviles a través de plataformas digitales y concretaba las ventas con documentación falsificada.
Venta con documentación falsa
El primero de los hechos ocurrió en julio de 2012, cuando DF vendió una camioneta Ford EcoSport y entregó al comprador un formulario 08, una cédula de identificación y un título del automotor que luego se comprobó que eran falsos. La irregularidad fue detectada cuando un gestor intentó realizar el trámite de transferencia ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor Seccional N°2 de Concepción del Uruguay.
En ese momento, el personal del organismo advirtió inconsistencias en los documentos presentados y alertó sobre la posible falsificación.
Un Audi con patente “melliza”
El segundo episodio ocurrió en 2014 y tuvo como protagonista a un Audi A1 Sportback que había sido vendido a través de la plataforma Mercado Libre.
El comprador descubrió la estafa meses después, cuando intentó realizar gestiones registrales y desde el Registro Automotor de Colón le informaron que el dominio del vehículo era “mellizo” de otro automóvil radicado en la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, la investigación reveló que el Audi vendido tenía un pedido de secuestro vigente desde julio de 2014.
La causa avanzó con distintas medidas probatorias que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado. Entre ellas, se realizaron pericias caligráficas que confirmaron que los documentos falsos y los boletos de compraventa habían sido confeccionados de puño y letra por el imputado.
Además, los informes técnicos determinaron que el título del automotor y la cédula del Audi eran reproducciones apócrifas realizadas mediante impresión a chorro de tinta, con sellos y firmas que imitaban a funcionarios registrales.
Condena y reglas de conducta
El Tribunal Oral Federal resolvió imponer una pena de ejecución condicional debido a que el acusado no registraba antecedentes penales y reconoció su responsabilidad en los hechos.
DF, quien actualmente reside en la localidad bonaerense de El Palomar y trabaja como peluquero a domicilio, deberá cumplir distintas reglas de conducta.
Entre ellas, fijar un domicilio permanente y someterse al control del Patronato de Liberados durante el período establecido por la Justicia, informó R2820.
Finalmente, el tribunal también ordenó la destrucción de toda la documentación apócrifa que fue secuestrada durante la investigación de ambos expedientes judiciales vinculados con las maniobras fraudulentas. Elonce