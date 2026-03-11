Concepción del Uruguay: Conductora abrió la puerta de su auto sin mirar y un motociclista la embistió

Según se confirmó a Génesis24, en la mañana de este miércoles, se registró un siniestro vial en la zona céntrica de la ciudad, específicamente en la intersección de calles Alberdi y San Lorenzo, que dejó como saldo a un joven con lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:25 horas. Cuando un joven de 27 años se conducía en una motocicleta Honda CB 190cc por calle Alberdi, en sentido oeste-este. Al llegar a la mencionada intersección, el motociclista no pudo evitar colisionar con la puerta delantera izquierda de un automóvil Volkswagen Gol que se encontraba estacionado.

El siniestro se produjo en el momento en que la conductora del vehículo mayor, una mujer de 35 años, abrió la puerta para descender, provocando la caída del joven hacia la cinta asfáltica.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias médicas «Vida», que procedió al traslado del conductor de la moto hacia el hospital local para una mejor evaluación. Tras ser examinado por el médico policial de turno, se confirmó que el joven sufrió lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

Se recuerda a los automovilistas la importancia de verificar el espejo retrovisor antes de proceder a la apertura de las puertas, especialmente en arterias de alto tránsito, para evitar este tipo de incidentes que pueden afectar la integridad de terceros.

