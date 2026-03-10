Estaciones de Salud Mental: una propuesta participativa para promover el bienestar de los jóvenes

En el marco del Día Mundial del Bienestar de la Salud Mental en Adolescentes, la Municipalidad de Concepción del Uruguay invita a la comunidad a participar de la jornada “Estaciones de Salud Mental”. La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo en la intersección de las calles Eva Perón y 9 de Julio (frente a la Plaza Ramírez).

La propuesta está diseñada como un circuito de diez estaciones con actividades breves y dinámicas que combinan lo recreativo, lo deportivo y lo reflexivo. El objetivo central es generar un espacio de encuentro entre pares donde los y las adolescentes puedan abordar, de manera colectiva, los temas que atraviesan sus realidades, promoviendo el bienestar emocional desde una perspectiva de escucha y derechos.

Dinámica y horarios

Para facilitar la participación de las distintas instituciones educativas y jóvenes en general, la actividad se desarrollará en dos turnos:

Mañana: de 10 a 12 horas.

Tarde: de 15 a 17 horas.

El circuito incluirá juegos de trabajo en equipo, dinámicas de reflexión y espacios de recreación, configurando un abordaje de la salud mental accesible, alejado de los estigmas y centrado en el acompañamiento mutuo.

La adolescencia como protagonista

Desde el área de Salud Mental y el Consejo de Juventud, destacaron que esta iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de la salud mental en una etapa clave del desarrollo. «Es fundamental generar instancias que permitan hablar de bienestar de forma abierta y colectiva, reconociendo a las adolescencias como protagonistas activas en la construcción de sus propios espacios de cuidado», señalaron las autoridades del área.

Participación de escuelas

La Municipalidad de Concepción del Uruguay invita especialmente a los establecimientos educativos a sumarse a la propuesta. Aquellos cursos o escuelas interesados en concurrir deberán coordinar su asistencia previamente enviando un correo electrónico a: saludmentalcdelu@gmail.com.

Mediante estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con la promoción de derechos y el fortalecimiento de los vínculos sociales como pilares fundamentales de la salud integral de las juventudes uruguayenses.

