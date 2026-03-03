Concepción del Uruguay: Detenido tras violar prisión domiciliaria por causa de amenazas

Según se confirmó a Génesis24, anoche personal de la Comisaría Primera procedió a la detención de un sujeto que incumplía una medida de coerción judicial. El hecho se registró durante un control de rutina para verificar la vigencia de un arresto domiciliario impuesto meses atrás.

Alrededor de las 20:15 horas, los efectivos se presentaron en una vivienda de calle Teniente Primero Ibáñez al 400 para constatar la presencia de un hombre de 40 años, quien cumple una medida judicial por una causa de «Amenazas».

Al llegar al lugar, los uniformados fueron atendidos por la madre del imputado, una mujer de 60 años, quien manifestó desconocer el paradero de su hijo, confirmando que este no se encontraba dentro del radio fijado por la justicia.

Tras varios minutos de espera, el hombre se hizo presente en el lugar. Al ser consultado por su ausencia, intentó justificarla alegando incoherencias.

Dada la clara desobediencia a la orden judicial, se dio aviso inmediato a las autoridades competentes. Por disposición de la justicia, el hombre de 40 años fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado tras realizarse el examen médico de rigor y las actuaciones correspondientes.

