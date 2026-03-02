Tras inconveniente para sacar órdenes médicas, el sistema de OSER volvió a funcionar

Luego de varias horas de caída del sistema informático que impidió emitir órdenes médicas, desde OSER confirmaron que el servicio fue restablecido y los trámites ya se realizan con normalidad.
Tras el inconveniente para sacar órdenes médicas registrado durante esta mañana, el servicio informático de OSER volvió a funcionar luego de varias horas de interrupción. La falla afectó a afiliados que intentaron gestionar órdenes a través de la plataforma digital de la obra social.
El problema técnico se detectó desde el inicio de la jornada y generó demoras en trámites online, ya que el sistema no permitía emitir la documentación necesaria para consultas médicas.
Desde la obra social confirmaron a Elonce que el área de informática trabajó durante varias horas para solucionar la contingencia y que, finalmente, el servicio fue restablecido.
Trámites retomados
Voceros del organismo indicaron que, una vez solucionada la falla, los afiliados pueden retomar la emisión de órdenes médicas sin inconvenientes.
Tras la restitución de la plataforma, la operatoria habitual quedó normalizada y los afiliados pueden realizar sus trámites con regularidad. Elonce