Concepción del Uruguay: Detenido tras violar prisión domiciliaria por causa de homicidio

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo de control preventivo realizado en la tarde de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la detención de un sujeto que incumplía una medida judicial de arresto domiciliario en el marco de una causa por Homicidio Agravado en Ocasión de Robo.

Alrededor de las 19:30 horas, mientras el móvil policial realizaba recorridas por la intersección de las calles Lepratti y Ereño, los efectivos divisaron a un hombre de 39 años saliendo de un establecimiento comercial de la zona.

Al identificar al individuo, los efectivos constataron que el mismo gozaba del beneficio de prisión domiciliaria en una vivienda cercana. Sin embargo, el hombre se encontraba en la vía pública sin autorización, quebrantando de manera flagrante la restricción impuesta por la justicia.

Ante la gravedad de la falta, se dio intervención inmediata a la Secretaría de la OGA y al Vocal de Cámara. Tras analizar el incumplimiento de la medida, las autoridades judiciales dispusieron la revocación inmediata del beneficio o, en su defecto, el traslado preventivo del causante.

El hombre de 39 años fue detenido en el lugar y trasladado a la Alcaidía Judicial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

