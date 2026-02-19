Concepción del Uruguay: Roban una moto durante la madrugada y es rápidamente recuperada

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento realizado esta mañana, personal de la Comisaría Segunda logró recuperar una motocicleta que había sido robada durante la madrugada en el Barrio Rocamora.

El operativo se inició alrededor de las 10:30 horas, donde dicho rodado se logra secuestrar en la intersección de calles Dr. Lacava y Posadas, el que se hallaba oculto en la maleza del lugar.

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una motocicleta Corven Expert 80. Tras las averiguaciones, la policía contacta a la propietaria, una vecina de 39 años, domiciliada en el Barrio Rocamora. La damnificada manifestó que el rodado le había sido sustraído del exterior de su domicilio en el transcurso de la noche.

El rodado fue trasladado a la sede de la Comisaría Segunda, donde quedó formalmente secuestrado. Se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para cumplimentar los pasos legales y proceder a la pronta entrega del vehículo a su dueña.

