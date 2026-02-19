Concepción del Uruguay: Detuvieron a un sujeto por causa de amenazas y le secuestraron un celular

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento llevado a cabo este mediodía, personal de la Sección Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental dio cumplimiento a una orden de detención emanada por el Juzgado de Garantías N° 2, vinculada a una causa por amenazas.

Según se confirmó a Génesis24, cerca de las 12:45 horas, y en virtud de un mandamiento judicial, los efectivos procedieron en la Alcaidía de Tribunales a la detención de un sujeto de 28 años, con domicilio en el Barrio Ramón Dubini.

Durante el operativo, y tal como lo solicitaba la orden judicial, se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Motorola de color azul que el sospechoso tenía en su poder al momento de ser interceptado. El dispositivo será sometido a las pericias correspondientes para el avance de la investigación.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente bajo el legajo que investiga presuntas amenazas.

Tras las diligencias de rigor en Tribunales, se notificaron los derechos correspondientes al masculino, siendo trasladado a sede de alcaldía de Comisaria Primera.

