Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un menor

De acuerdo a un comunicado enviado a Génesis24 desde la Jefatura Departamental de Policía, se solicita la colaboración de la población para localizar al menor ALEXIS TOBÍAS LEMA, de 16 años de edad, quien se ausentó de su domicilio en calle Alberdi al 2600 hoy, jueves 19 de febrero, aproximadamente a las 15:30 horas.

Características físicas:

Estatura: 1,70 metros aproximadamente.

Contextura: Robusta.

Tez: Morena.

Cabello: Corto, color castaño oscuro.

Ojos: Marrones.

Vestimenta al momento de ausentarse:

Vestía una campera deportiva negra, pantalón largo negro y zapatillas azules.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su paradero, comunicarse de manera urgente a:

Comando Radioeléctrico: 101 – 03442 422222

O dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Se adjunta fotografía del menor para su difusión.

