Concepción del Uruguay: Trasladaron otros tres caballos sueltos en la zona norte de la ciudad

La Policía de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, llevó adelante un nuevo operativo conjunto destinado al control de animales sueltos en la vía pública, en el marco del cumplimiento de las ordenanzas de Tenencia Responsable y Seguridad Vial. El mismo se desarrolló este miércoles en horas de la tarde.

Durante la jornada, personal policial y municipal intervino en la zona norte de la ciudad, en Loteo Buena Vista, en inmediaciones del centro recreativo del Círculo Católico de Obreros, ante la presencia de equinos sueltos, una situación que representa un riesgo tanto para la circulación vehicular como para la seguridad de los propios animales.

Los procedimientos se realizaron en el lugar mencionado, donde se concretó el secuestro de tres caballos. En el operativo participaron efectivos de la Brigada de Abigeato, Comisaría Tercera y Policía Montada, en articulación con las áreas municipales de División Tránsito y Zoonosis.

Se informó que los animales fueron trasladados a un lugar de resguardo, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 10.600 de Tenencia Responsable y el Artículo 60 de la Ordenanza N° 2.726, normativa que prohíbe la presencia de animales sueltos en la vía pública con el objetivo de prevenir siniestros viales y preservar la salubridad pública.

Cómo actuar

Para propiciar la seguridad vial y salud de los animales, se recuerda a la comunidad el Protocolo de Acción sobre los caballos sueltos o en la vía pública, para resguardar la integridad física de los animales respetando sus derechos y garantizando una mayor seguridad vial para los vecinos uruguayenses.

El mismo comienza con el aviso a las autoridades por parte de los vecinos con un llamado al número 103, perteneciente a la Guardia de Tránsito, para que tomen registro y datos de lo que sucede, dejando además un teléfono de contacto. Luego, se solicita la colaboración de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos para una correcta manipulación y traslado del animal, bregando en todo momento por su salud y bienestar.

El Municipio recuerda a los propietarios de equinos y otros animales que es fundamental cumplir con las normas de tenencia responsable para garantizar la seguridad de todos. La colaboración de la comunidad es esencial para mantener un entorno seguro y ordenado. Además, es importante recordar que no asegurar la permanencia de animales a resguardo de incidentes, constituye una violación a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

