Una mujer fue detenida en Corrientes tras robarle importante suma de dinero a su pareja en Entre Ríos

La policía de Corrientes demoró a una mujer que registraba pedido de captura por parte de policía de la provincia de Entre Ríos. Se habría dado a la fuga con una importante suma de dinero.
Se trata de una denuncia iniciada en la localidad de Chajarí, cuando un vecino denunció que una joven, quien sería su pareja, le había robado dinero y celulares de su domicilio.
La mujer se habría llevado un celular, 200 dólares, 2 millones en pesos y cheques por 4 millones, según consta en la denuncia.
La investigación
Según se pudo determinar la mujer viajó hacia Corrientes, por cuanto mediante requerimiento judicial se dio intervención a la fuerza de esta provincia. Es así como personal afectado a la comisaría terminal correntina demoró, a la mujer que estaría vinculada a un hecho delictivo.
La mujer de 42 años tenía en su poder un teléfono celular y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. También se halló un pasaje desde Corrientes a Salta, ciudad de la que sería oriunda, además del comprobante que reflejaba el viaje que había realizado desde Chajarí.
Traslado a Chajarí
Quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente de esta localidad, por cuanto una comisión policial fue a buscarla y fue alojada en la comisaría N° 1 de la ciudad de Chajarí.
Chajarí al Día