Concluyeron las tareas de los brigadistas entrerrianos en bosques patagónicos

El último día de labor llovieron entre 8 y 20 mm en la zona de Cholila, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces; registrándose incluso nevadas en algunos puntos; esto determinó su regreso un día antes.

Los protagonistas valoraron la experiencia de este trabajo en conjunto con brigadas de diversos puntos del país. Así también, colegas de otras provincias destacaron el nivel de profesionalismo de la brigada de Entre Ríos en la materia.

«Este nivel es fruto de capacitaciones sobre diferentes técnicas, estrategias y especialidades del ámbito forestal, realizadas a lo largo de años. Estas incluyen temáticas como el uso de medios aéreos, cartografía, seguimientos satelitales, incendios de interfaz urbano-rural; entre otras», indicó Pablo Aceñolaza, director general de Ordenamiento de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

El brigadista Ángel Melchiori, explicó: «Estuvimos trabajando en afianzar cola y flanco de los incendios, es decir liquidar los pequeños reinicios que quedan luego de desactivar un incendio. Esto se hace con herramientas de mano, bombas de agua y el apoyo permanente de los medios aéreos; ya que siempre tuvimos a disposición helicópteros y aviones».

«A raíz de vientos provenientes de la cordillera, hubo un reinicio en un pinar de Cholila que no se alcanzó a enfriar, generando focos secundarios de incendio. Por ello, estuvimos trabajando de madrugada para contener este salto ígneo, terminando de liquidarlo al día siguiente aprovechando la luz diurna», ejemplificó.

Asimismo, el agente Gustavo Gerfo sostuvo: «El resultado del trabajo fue muy satisfactorio. Participamos activamente como brigada de Entre Ríos de las reuniones de comando diarias para planificar las tareas del día siguiente, aportando nuestra visión para conformar planes de lucha».