Alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 140 milímetros en los próximos días

La alerta por tormentas en Entre Ríos fue renovada para las próximas 48 horas y anticipan lluvias abundantes, ráfagas intensas y posible caída de granizo en varios departamentos.
La alerta por tormentas en Entre Ríos fue renovada de cara a las próximas 48 horas y abarca a gran parte del territorio provincial. El informe advierte sobre precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 140 milímetros en algunos sectores, con fenómenos de variada intensidad y episodios localmente fuertes.
De acuerdo al parte oficial, los departamentos de Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador se encuentran bajo alerta amarilla. Para este lunes, la advertencia se mantendrá vigente durante toda la jornada, mientras que el martes se extenderá únicamente durante la madrugada.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, sostuvo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un comunicado oficial.
Lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h
El fenómeno podría presentarse con chaparrones intensos en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas con drenaje insuficiente. Las ráfagas intensas y la eventual caída de granizo también forman parte del escenario previsto.
Si bien los valores generales estimados oscilan entre los 30 y 70 milímetros, no se descarta que en algunos puntos se registren acumulados superiores, lo que podría llevar el total de lluvias a cifras cercanas a los 140 milímetros durante el período de inestabilidad.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales y extremar las precauciones, especialmente en horarios donde se prevé mayor intensidad de las tormentas.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Frente a la vigencia de la alerta amarilla, se difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, se aconseja evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
También se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Elonce