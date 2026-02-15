domingo 15 febrero 2026

Quini 6: un apostador ganó más de $8.000 millones en La Revancha

Un apostador de Corrientes se llevó uno de los premios más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $10.450.000.000. Detalles y números sorteados.

La Revancha del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo millonario para la provincia de Corrientes. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.4500 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 12-26-41-24-06-40. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $7.273.081.113.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-38-43-17-34-21. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.513.628.953.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 11-13-14-36-07-37. Un solo apostador acertó los seis números y se llevó $8.061.570.084,60. En la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes, se jugó la boleta ganadora.

En el Siempre Sale hubo 59 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 26-07-04-39-12-22. Cobrarán cada uno $6.850.800,15Cinco son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra hubo 3463 con seis aciertos que se llevarán $44.630(Elonce)

