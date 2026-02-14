En apenas un día, secuestraron tres Toyota Hilux en Entre Ríos

Personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos concretó un importante golpe al tráfico de vehículos robados en nuestra provincia.

En menos de 24 horas, los efectivos lograron recuperar tres camionetas Toyota Hilux.

El hecho más grave ocurrió durante la noche del jueves, cerca de las 21:15, a la altura del kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12. Los agentes intentaron detener la marcha de una Toyota Hilux blanca.

Tras un seguimiento controlado, la Policía logró interceptar el rodado. Al identificar al conductor, un ciudadano paraguayo de 35 años, se constató que la camioneta tenía pedido de secuestro activo desde el 28 de enero por robo.

La vigilancia en el acceso sur a la provincia continuó arrojando resultados positivos durante el viernes. A las 02:05 de la madrugada, se secuestró una segunda Toyota Hilux con dominio paraguayo, la cual tenía pedido de captura por una causa de robo en Quilmes.

Finalmente, durante la mañana del mismo viernes, cayó la tercera camioneta: otra Hilux conducida por un hombre oriundo de San Justo (Departamento Uruguay). En este caso, el vehículo era buscado desde 2019 por la Justicia de Tucumán.