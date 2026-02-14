Dpto. Colón: Hallaron sin vida a una persona desaparecida en el río Uruguay

Bomberos Voluntarios de San José informó que este sábado 14 de febrero, desde las primeras horas del día, se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate acuático para dar con una persona que se encontraba desaparecida por inmersión.

De acuerdo al parte oficial, la Brigada de Rescate Acuático inició el despliegue al salir el sol, estableciendo los cuadrantes de rastreo en un trabajo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval Argentina.

El operativo se concentró en la zona del Muelle de Cantera Creppy, donde se optimizaron recursos logísticos y humanos de ambas instituciones para cubrir el área de mayor probabilidad de hallazgo.

Tras un rastrillaje coordinado, se logró la localización y posterior recuperación del cuerpo de la persona que era intensamente buscada. Con la finalización de estas tareas, se dio por concluido el operativo de emergencia.

Desde la institución destacaron la eficacia del trabajo conjunto entre Bomberos y Prefectura, señalando que el esfuerzo mancomunado permitió dar respuesta a la situación en el menor tiempo posible, dadas las circunstancias.

Finalmente, la Asociación Bomberos Voluntarios San José expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó a la familia de la víctima en este difícil momento.

Asociación Bomberos Voluntarios San José

