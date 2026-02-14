Caseros: Incendió la casa de su pareja y la vivienda quedó destruida

Según se confirmó a Génesis24, una jornada de tensión se vivió anoche en nuestra localidad de Caseros, donde una vivienda resultó completamente destruida por las llamas. Por el hecho, un hombre de 50 años fue detenido y enfrenta cargos en un contexto de violencia de género.
El episodio comenzó alrededor de las 20:00 horas en una finca de la Calle 31. Según testimonios de la damnificada, el sujeto le exigió a su pareja, una mujer de 53 años, que abandonara el domicilio. Una vez que la mujer salió de la vivienda, el hombre ingresó y, minutos después, se desató un incendio de grandes proporciones.
La magnitud del fuego requirió el trabajo conjunto de los Bomberos Voluntarios de Caseros y San Justo, quienes desplegaron un operativo para sofocar las llamas. Pese al esfuerzo de las dotaciones, las pérdidas materiales fueron totales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
En el lugar trabajó la División Policía Científica, realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del inicio del fuego. Tras una evaluación inicial de los hechos y las pruebas recolectadas, todo fue remitido a la fiscal en turno, Dra. María José Labalta.
Si bien en un principio se procedió a la identificación del sujeto, pasadas las 22:30 horas la fiscalía ordenó su detención inmediata.
El hombre de 50 años fue trasladado a la Sección Alcaidía, quedando imputado por los delitos de Daño en Contexto de Violencia de Género y Amenazas.
Operativo de bomberos y pérdidas totales
Ante la magnitud del siniestro, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Caseros y de San Justo, quienes desplegaron tareas conjuntas para sofocar el fuego y evitar su propagación a viviendas linderas.
Pese al esfuerzo de los equipos intervinientes, las pérdidas materiales fueron totales. La vivienda quedó completamente destruida por la acción de las llamas.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio, ya que la mujer había logrado salir del inmueble antes de que el fuego se expandiera.
Investigación y detención
En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de determinar la mecánica del inicio del incendio y recolectar elementos probatorios.
Tras una evaluación preliminar de los hechos y las evidencias obtenidas, las actuaciones fueron remitidas a la fiscal en turno, Dra. María José Labalta, quien dispuso la detención del hombre de 50 años.
El acusado quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos en el marco de una causa que se investiga bajo la figura de incendio y en contexto de violencia de género. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del hecho.
