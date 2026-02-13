Asalto a menores con uso de arma de fuego en Concepción del Uruguay: Detuvieron al presunto autor del hecho

Según se confirmó a Génesis24, como resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia y seguimiento, personal de de las Divisiones Investigaciones, Operaciones, Toxicología y Policía Científica se logró desarticular la actividad de un sujeto vinculado a un violento asalto ocurrido días atrás.

El procedimiento, que tuvo lugar a las 06:10 horas de hoy, no fue producto del azar. Gracias a las tareas investigativas llevadas adelante por los efectivos de la Departamental, se logró recabar información precisa y testimonios clave que permitieron identificar al presunto autor de un robo y localizar su paradero en el Barrio La Curva.

Con estas pruebas, la Fiscalía en turno tramitó el correspondiente mandamiento judicial ante el Juzgado de Garantías, autorizando el allanamiento de una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 11 de febrero, cerca de las 23:00 horas. En aquella oportunidad, dos menores de edad fueron abordados por un sujeto que, mediante amenazas con un arma de fuego, les sustrajo un teléfono celular y una bicicleta antes de darse a la fuga.

Durante la requisa domiciliaria realizada esta madrugada, si bien no se hallaron los elementos sustraídos, los efectivos procedieron a la detención inmediata de un hombre de 26 años, cuyas características físicas y vestimenta coinciden con la descripción recolectada durante la etapa de investigación.

El aprehendido fue trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, previo examen médico, donde quedó alojado a disposición de la justicia bajo los cargos de Robo Calificado.

