Concepción del Uruguay: Joven mordió a un policía cuando era detenido por perpetrar un robo

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento marcado por la resistencia del delincuente, personal de la Sección Motorizada logró ayer la aprehensión de un joven que momentos antes había sustraído materiales de construcción de un conocido comercio de la zona.

Alrededor de las 21:00 horas, los efectivos fueron alertados por un supuesto hurto mediante escalamiento en un corralón, ubicado en la intersección de Santa Teresita y Boulevard Los Constituyentes.

Tras una rápida recorrida por las inmediaciones, los funcionarios localizaron en calles Pablo Sceliga y República del Líbano a un sujeto cuyas características coincidían con las denunciadas. Al intentar identificarlo, el sospechoso se negó a colaborar, inició una fuga a pie y opuso una tenaz resistencia al ser alcanzado.

Durante el forcejeo para reducirlo, el malviviente de 22 años agredió a un oficial de la Sección Motorizada, propinándole una mordedura en su mano derecha. Afortunadamente, se constató que el funcionario sufrió lesiones de carácter leve, destacándose su profesionalismo para culminar el arresto a pesar del ataque.

En la zona del procedimiento, la policía halló y secuestró tres varillas de hierro de 12 mm, las cuales habrían sido sustraídas del corralón mencionado.

La Dra. Lara Plescia, Fiscal Auxiliar en turno, dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de la Comisaría Primera. El joven quedó imputado por los delitos de Hurto por Escalamiento y Resistencia a la Autoridad, permaneciendo a disposición de la justicia. Los elementos recuperados serán entregados a sus propietarios tras las peritaciones de rigor.

