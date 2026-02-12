Dos camionetas chocaron, una impactó contra auto estacionado y la conductora intentó huir

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Suipacha y Congreso de Victoria. Uno de los vehículos terminó girado sobre la calzada y otro auto estacionado resultó con importantes daños. No hubo personas lesionadas.
Un violento choque de camionetas se registró en la intersección de calles Suipacha y Congreso en Victoria. Por causas que se trataban de establecer, una Ford Ranger blanca que circulaba por Suipacha colisionó con una Volkswagen Amarok gris que lo hacía por Congreso. A pesar de la magnitud del impacto, no se debieron lamentar heridos.
Según se informó, la Ranger era conducida por un hombre joven que avanzaba por Suipacha cuando se encontró con la Amarok en la esquina. Todo indicaba que la Amarok circulaba a una velocidad mayor a la prudente para el tránsito urbano. El impacto se produjo sobre el frente derecho de la Ranger, lo que provocó que se le desprendieran plásticos y el capot, además de girar más de 45 grados hacia la izquierda y dejar restos esparcidos a lo largo de unos 15 metros.
Importantes daños materiales
Producto del choque, la Amarok se desvió de su trayectoria e impactó contra un Chevrolet Corsa Classic gris que se encontraba estacionado en la zona. El auto sufrió severos daños en la parte trasera, con el baúl hundido aproximadamente 20 centímetros a raíz de la violencia del golpe.
Testigos señalaron que, tras la colisión, la conductora de la Amarok intentó retirarse del lugar girando por calle 3 de Febrero. Sin embargo, el estado en que había quedado el tren delantero del vehículo le impidió continuar la marcha y debió detenerse antes de llegar a Mitre, informó Diario a la Mañana de Victoria.
Al no registrarse personas heridas, en el lugar intervino únicamente personal de Inspección municipal.
Los agentes trabajaron para ordenar el tránsito y labrar las actuaciones correspondientes, a fin de resguardar los derechos de los propietarios de los vehículos afectados para los reclamos ante las compañías de seguros o eventuales acciones civiles. (Elonce)